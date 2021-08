Heike Maurer: Glücksfee mit Pech in der Liebe

06.08.2021 21:00 Uhr

Heike Maurer hat langjährige Erfahrung als Glücksfee. Nur in der Liebe hatte sie bisher kein Glück. Findet sie bei „Promi Big Brother“ 2021 womöglich den Traumpartner für Ehe Nr. 6? Schau dir jetzt Heikes Einzug in die (T)Raumstation an und erfahre, wie die anderen Bewohner:innen auf sie reagieren.