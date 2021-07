Heiratet DIESER GNTM-Star? Dascha zeigt sich im Brautkleid

08.07.2021 12:55 Uhr

Noch vor wenigen Wochen stand Dascha (21) bei GNTM im großen Finale, was sie als Zweitplatzierte verlässt. Auch wenn Modelchefin Heidi Klum (48) letztendlich Konkurrentin Alex Mariah Peter (23) zur Siegerin kürte, war dies der Startschuss für Daschas Modelkarriere. Wie gut es für das Model beruflich läuft, zeigt sie ihren Fans auf ihrem Instagram-Profil.

Darum trägt Dascha ein Brautkleid

So präsentiert sie ihren Fans auch kürzlich ein Video, in dem sie ein wunderschönes Brautkleid aus weißem Tüll und mit enger Korsage trägt. Doch heiraten wird Dascha vorerst nicht, wie sie in ihrer Caption verrät. Hinter dem Outfit steckt nämlich ein weiterer Job des Curvy Models. Die gebürtige Ukrainerin wurde nämlich von einer Designerin für eine Brautmoden-Messe gebucht.

Wie gut Dascha das Brautkleid steht und wie ihre Follower darauf reagiert haben, seht ihr im Video: