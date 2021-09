Heißes Glitzer-Outfit: Hier zieht Heidi Klum alle Blicke auf ihre Brüste

10.09.2021 08:00 Uhr

Heidi Klum hat es einmal mehr funkeln lassen: Sie erschien zum Halbfinale von „America’s Got Talent“ in einem Kleinen Schwarzen. Das setzte nicht nur die langen Beine des Topmodels in Szene.