Sonntag, 14. Juli 2019 22:00 Uhr

Schlagerstar Helene Fischer könnte sich tatsächlich wegen einer Liebeserklärung an Florian Silbereisen in ihren neuen Freund verliebt haben. Was genau hinter dieser Geschichte steckt, das hat der entsprechende Songschreiber nun gegenüber „BILD“ verraten. Alle Details gibt es hier für euch!