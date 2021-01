22.01.2021 12:04 Uhr

Helene Fischer: Ist sie bei„Let’s Dance“ dabei?

Fans von Helene Fischer vermissen die Schlagersängerin so sehr, dass sie die 36-Jährige nun via Instagram dazu aufrufen, dass auch sie bei RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ mit übers Parkett schweben soll. Doch gibt es für sie überhaupt noch eine Chance, in diesem Jahr dabei zu sein?!