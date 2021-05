Helene Fischer: Kehrt sie dem Schlager den Rücken zu?

07.05.2021 08:04 Uhr

Noch in diesem Jahr soll Helene Fischers neues Album erscheinen. Doch darauf sollen sich keine Schlager-Songs mehr befinden. Angeblich will Helene Fischer in eine neue Richtung gehen und das mit prominenter Unterstützung.