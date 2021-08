Herzogin Catherine: Auf diese Tradition muss sie an ihrem 40. Geburtstag verzichten

24.08.2021 14:33 Uhr

Traditionell läuten die Glocken der Westminster Abbey an den Geburtstagen der Mitglieder der Königsfamilie. Doch Herzogin Kate wird diese Geburtstagsehre an ihrem kommenden 40. Geburtstag nicht zuteil. Am 9. Januar 2022 werden die Glocken schweigen. Die offizielle Begründung wirft Fragen auf.