Herzogin Kate – Metallic-Effekt & Knallfarbe: In Belize beweist sie Modemut

Redaktion Video | 22.03.2022, 09:51 Uhr

Dass Herzogin Kate mit ihren Looks regelmäßig für Aufsehen sorgt, ist kein Geheimnis. Doch es gibt einige Kleider, die uns ganz besonders in Erinnerung geblieben sind. Nun zeigt sich die 40-Jährige erneut in einem denkwürdigen Kleid.