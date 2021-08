Heute: Die Tränen fließen in Strömen

16.08.2021 10:20 Uhr

Ina Aogo muss damit klarkommen, abseits der Gruppe zu stehen. Dabei vergießt sie die ein oder andere Träne. Auch bei Pascal gehen die Emotionen mit ihm durch. Was war mit Abstand das Schlimmste, das in seinem Leben jemals passieren konnte? Heute um 20:15 Uhr ist das in der neuen Folge „Promi Big Brother“ in SAT.1 zu sehen.