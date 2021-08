Heute: Feuchtfröhliche Party auf dem Big Planet

22.08.2021 12:00 Uhr

Big Brother lädt zu einer intergalaktischen Party auf dem Big Planet. Die Stimmung kocht über – doch dann kommt es plötzlich zum Streit. Was ist los? Das und mehr siehst du in der neuen Folge „Promi Big Brother“ – heute ab 22:20 Uhr in SAT.1.