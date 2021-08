„Promi Big Brother“ heute: Läster-Attacke gegen Eric

08.08.2021 15:20 Uhr

Die „Promi Big Brother„-Bewohner:innen packen aus! Während auf dem Big Planet gelästert wird, was das Zeug hält, enthüllen die Promis in der Raumstation pikante Geheimnisse. Das und mehr heute ab 22:20 Uhr in der neuen Folge „Promi Big Brother“ in SAT.1!