Heute: Total durchgeknallt

17.08.2021 11:00 Uhr

„Du hast echt ’n totalen Knall“ – Diese Aussage von Jörg Draeger trifft auf mehrere Bewohner:innen des Weltalls zu. Papis will vor den Kameras schön sein, während es Babs völlig egal zu sein scheint, wie verrückt sie rüber kommt. Danni und Melanie bekommen es langsam mit der Angst zu tun. So durchgeknallt wird es heute um 23:00 Uhr bei „Promi Big Brother“ in SAT.1.