Heute bei „Promi Big Brother“: Uwe muss Haare lassen

21.08.2021 17:20 Uhr

Warum rasiert Papis Loveday die Beine von Uwe Abel und weshalb hat Danny Liedtke so schlechte Laune? Das und mehr siehst du heute in der neuen Folge „Promi Big Brother“ – ab 22:20 Uhr in SAT.1.