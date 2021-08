Heute: Uwes Emotionen kochen über

20.08.2021 12:40 Uhr

Uwe kann seine Emotionen nicht mehr zurückhalten. Ob sich bald alles entlädt? Außerdem ein Ranking, das es in sich hat und die Frage, welche:r Bewohner:in des Alls am intelligentesten ist. Dies erfahrt ihr in der neuen Folge „Promi Big Brother“ heute um 20:15 Uhr in SAT.1.