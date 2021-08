Heute: „Wie ein Psycho“ – Paco reißt der Geduldsfaden

14.08.2021 13:40 Uhr

Zwischen Paco Steinbeck und Rafi Rachek bahnt sich etwas an – und es ist nichts Gutes. Wie wird Rafi auf Pacos Kommentar über seinen „Psycho-Blick“ reagieren? Das und mehr heute um 20:15 Uhr in der neuen Folge „Promi Big Brother“ 2021 in SAT.1.