Sonntag, 28. April 2019 22:00 Uhr

Disney-Fans aufgepasst! In der neuen „High School Musical“-Serie werden selbstverständlich neue Darsteller mit von der Partie sein. Doch Frauenschwarm Zac Efron hat nun sein Interesse an einem Gastauftritt in der neuen TV-Show bekundet. Hier erfahrt ihr, was der Schauspieler zu einem möglichen Cameo-Auftritt sagte.