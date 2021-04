Hilary Duff bekommt Hauptrolle in „How I Met Your Mother“-Spin-off

23.04.2021 10:00 Uhr

Hilary Duff hat eine Rolle im Ableger der US-Erfolgsserie „How I Met Your Mother“. Der Streamingdienst Hulu hat bekanntgegeben, dass zehn Folgen von „How I Met Your Father“ mit der Schauspielerin in der Hauptrolle in Auftrag gegeben worden sind.