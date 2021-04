Hip-Hop-Welt in Trauer: US-Rapper DMX nach Herzanfall gestorben

10.04.2021 10:00 Uhr

Der US-Rapper DMX ist nach Tagen künstlicher Beatmung gestorben. Der Musiker wurde am Freitag (09.04.) in einer Klinik nördlich von New York für tot erklärt, wie seine Familie mitteilte.