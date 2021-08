Hitzewelle in den Urlaubsgebieten

02.08.2021 18:00 Uhr

Griechenland hat derzeit mit einer extremen Hitzewelle und Temperaturen über 40 Grad zu kämpfen. In Italien und in der Türkei wüten in zahlreichen Urlauberregionen schlimme Feuer. Meterologen fürchten bereits, dass in den nächsten Tagen sogar Europas bisheriger Hitzerekord gebrochen wird.