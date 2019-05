Mittwoch, 22. Mai 2019 22:00 Uhr

Was sich hinter dieser Aussage wohl verstecken mag? Heidi Klum hat am Tag vor dem großen GNTM-Finale, heute am 23. Mai 2019, verraten, was die Zuschauer in der Show erwartet. Dabei fiel tatsächlich das Wort Hochzeit. Weitere Details gibt es hier für euch.