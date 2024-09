Hollywoods Schlankheitswahn: So sehr litt Demi Moore unter den Schönheitsidealen der 90er

Redaktion Video | 24.09.2024, 18:01 Uhr

Wie wohl einige weitere Hollywoodstars hatte auch Demi Moore mit dem Druck, dem perfekten Schönheitsideal in Hollywood entsprechen zu wollen, zu kämpfen. Das verriet die 61-Jährige jetzt in einem Interview mit The Guardian.