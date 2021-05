Horror-Enthüllung: Lady Gaga war von Vergewaltiger schwanger

21.05.2021 14:20 Uhr

Schockierendes Geständnis von Lady Gaga. In der Doko-Serie „The Me You Can’t See“ von Prinz Harry und US-Moderatorin Oprah Winfrey berichtet die Sängerin von einer Vergewaltigung, die sich vor einigen Jahren zugetragen haben soll.