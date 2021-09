How Fake Is Your Love? – Welche Beziehung ist echt und welche gespielt?

07.09.2021 18:00 Uhr

In der neuen ProSieben-Datingshow „How Fake Is Your Love“ versuchen acht Couples, sich als DAS perfekte Paar auszugeben. Was die Couples allerdings nicht wissen: Nicht alle Paare sind echt. Unter ihnen verstecken sich Paare, die ihre Liebe nur vorspielen. Ob diese enttarnt werden, seht ihr bei „How Fake Is Your Love?“.