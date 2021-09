IAA in München: Wie sehen die Autos der Zukunft aus?

07.09.2021 18:00 Uhr

Die Internationale Automobil-Ausstellung findet in diesem Jahr zum ersten Mal in München statt. Dort wollen die Automobilhersteller mit futuristisch wirkenden Fahrzeugen und E-Mobilität auftrumpfen und potenzielle Kunden überzeugen. Wie die Fahrzeuge der Zukunft aussehen und mit welchen Hürden die IAA in diesem Jahr zu kämpfen hat, zeigen wir im Video.