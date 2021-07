„iCarly“-Reboot: Fans dürfen sich auf zweite Staffel freuen

16.07.2021 13:15 Uhr

Erst kürzlich startete das „iCarly“-Reboot in den USA. Wie jetzt bekannt wurde, bekommt die Serie eine zweite Staffel spendiert. Die Produktion soll bereits in diesem Herbst in Los Angeles beginnen.