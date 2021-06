„Ich bin ein Star – die große Dschungelshow“: Das sind die 12 Kandidaten

21.06.2021 16:20 Uhr

Endlich startet das Dschungelcamp. Nun gut, nicht so wie sonst im australischen Dschungel. Wegen der Corona-Pandemie musste RTL umdenken und konzipierte eine Ersatz-Dschungelshow in Deutschland, in der 12 Kandidaten um den Einzug kämpfen – das sind sie.