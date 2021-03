Isabella: „Please Don’t Say You Love Me“

27.03.2021 22:58 Uhr

Die 10-jährige Isabella ist in einer sehr musikalischen Familie aufgewachsen. Im letzten Jahr hat sie sich Ukulele spielen beigebracht und steht nun auch mit der Ukulele auf der Bühne. Mit „Please Don’t Say You Love Me“ von Gabrielle Aplin will sie die „The Voice Kids“-Bühne rocken. Die Coaches sind sind hin und weg!