Mittwoch, 14. November 2018 09:54 Uhr

Große Verwirrung um Jaden Smith, den Sohn von Superstar Will Smith! Bei einem Musikfestival in Los Angeles erklärte der Sänger seinen Fans jetzt, dass er schwul sei und verriet, wer sein fester Freund ist. Doch was steckt wirklich hinter dem Outing? Mehr haben wir in unserem Video für euch.