Der 54. Super Bowl wurde in der Nacht zum 3. Februar in Miami ausgetragen, Neben den siegreichen Athleten feierten die Zuschauer auch die Performer der Halbzeit-Show, Shakira und J.Lo. Die beiden Latinas heizten den Zuschauern in 14 Minuten so ein, dass viele sicherlich das Football-Match kurz vergaßen. Erfahrt hier mehr Details!

Diesen Beitrag Teilen