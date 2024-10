Jaleel White: So sieht 90er-Ikone Steve Urkel heute aus!

Redaktion Video | 21.10.2024, 13:43 Uhr

Steve Urkel, gespielt von Jaleel White, war in den 90ern eine Kultfigur. Nach dem Ende von „Alle unter einem Dach“ hatte White Probleme, sich von dieser Rolle zu lösen. Doch heute feiert er ein überraschendes Comeback: In „Scooby-Doo and Guess Who?“ taucht er 21 Jahre später wieder als Steve Urkel auf. Seine Biografie „Growing up Urkel“ erscheint 2024.