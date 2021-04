Jennifer Aniston: Was ist an den Adoptionsgerüchten dran?

14.04.2021 10:40 Uhr

Aktuell gibt es in den Medien nur eine Schlagzeile rund um Jennifer Aniston: Der „Friends“-Star soll ein Kind adoptieren wollen! Bereits seit Jahren wird der Schauspielerin ein Kinderwunsch nachgesagt. Doch was ist wirklich dran an den Adoptionsgerüchten? Mehr in unserem Video.