Donnerstag, 13. Juni 2019 22:00 Uhr

Jennifer Lawrence feierte bereits ihre Verlobungsparty und hat auch schon ihr Hochzeitskleid im Schrank hängen. Bald schon will sie ihren Liebsten Cooke Maroney heiraten. Doch eines lief gewaltig schief bei der Planung der Hochzeit. Was die sonst so ausgeglichene J.Law zu einem nervlichen Wrack werden ließ, erfahrt ihr natürlich bei uns!