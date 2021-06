Jennifer Lawrence: Ist sie etwa schwanger?

08.06.2021 11:36 Uhr

Schauspielerin Jennifer Lawrence ist gerade am Set für den Film „Red, White and Water“. Auf Schnappschüssen von Paparazzi fiel allerdings ein Detail bei der Oscar-Preisträgerin auf: Die Rundung an ihrer Körpermitte. Ist die 30-Jährige etwa schwanger?