Dienstag, 4. Juni 2019 22:00 Uhr

Jennifer Lawrence wird bald schon wieder als Mystique in „X-Men: Dark Phoenix“ im Kino zu sehen sein. Die Schauspielerin verriet nun auf der Premiere des Streifens, warum sie nie wieder blau sein will und wieso sie ihren Verlobten Cooke Maroney unbedingt heiraten will. Erfahrt hier die Details!