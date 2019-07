Dienstag, 23. Juli 2019 22:00 Uhr

Eigentlich wollte Jenny Frankhauser keinen öffentlichen Rosenkrieg mit ihrem Ex Hakan Akbulut. Doch nun äußerte sich die Schwester von Daniela Katzenberger doch ausführlich in ihren Instagram-Stories, nachdem Ex Hakan ein YouTube-Video veröffentlichte. im Raum steht der Vorwurf, dass das Fitnessmodel Jenny geschlagen haben soll. Alle Details hier!