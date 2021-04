Jessica vs. The Rockets vs. Rahel im Battle: „Bad Guy“

17.04.2021 22:30 Uhr

Michi und Smudo möchten ihre Talente The Rockets, Rahel und Jessica herausfordern, indem sie einen sehr bekannten Song zum einen in eine Ballade und zum anderen in einen Rocksong verwandeln. Die Drei singen „Bad Guy“ von Billie Eilish in einer Version, die man so noch nicht gehört hat!