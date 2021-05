Jetzt steht’s fest! Top 20 beim GNTM-Finale 2021 vor Ort

18.05.2021 16:06 Uhr

Am 27. Mai 2021 kürt Heidi Klum die nächste Auserwählte, die den Titel „Germanys next Topmodel“ tragen wird. Und an diesem Tag dürfen sich Zuschauer nicht nur auf die Finalistinnen, sondern zudem auf das ein oder andere Wiedersehen freuen, wie Ex-Kandidatin Liliana nun im Interview mit „itsintv.de“ verriet. So werden auch die anderen Kandidatinnen der Top 20 beim GNTM-Finale vor Ort sein.