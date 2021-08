Jörg Draeger: „Das Leben ist kein ZONK!“

06.08.2021 22:52 Uhr

TV-Entertainer Jörg Draeger zurück im Scheinwerferlicht: Bei „Promi Big Brother“ 2021 will der 75-Jährige vor allem eins – sich selbst kennenlernen. Ob der Selbstfindungstrip wirklich gelingt oder in ein Drama mit den anderen Promis ausartet, steht noch in den Sternen. Jörg will jedenfalls sein Bestes geben, keinen Streit anzuzetteln. „Ich bin sehr gespannt, ob ich die Contenance bewahre, nicht auf den Tisch zu klopfen oder zu heulen anzufangen“, so der Moderator. Große Gefühle scheinen vorprogrammiert.