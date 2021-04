Johannes in den Sing-Offs: „Puttin‘ On The Ritz“

24.04.2021 20:47 Uhr

Johannes ist das erste Talent in den Sing-Offs von Team Michi und Smudo. Er performt ganz locker und lässig noch einmal seinen Blind Audition-Song „Puttin‘ On The Ritz“ von Robbie Williams und swingt, was das Zeug hält! Wird ihn dieser Auftritt in das große „The Voice Kids“-Finale 2021 bringen?