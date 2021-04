Joshua in den Sing-Offs: „Open Your Eyes“

24.04.2021 21:28 Uhr

Multi-Instrumentalist Joshua entschied sich in den Blind Auditions für Team Michi und Smudo, doch in den Battles entschiedenen sie sich gegen ihn. Glück für Coach Stefanie – sie benutzte ihren Steal Deal und holte ihn sich ins Team! In den Sing-Offs performt er abermals am Schlagzeug „Open Your Eyes“ von Guano Apes. Der Auftritt haut wirklich alle um, doch reicht es auch für das „The Voice Kids“-Finale 2021?