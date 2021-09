Jungpolitiker ? Duell um den Bundestag (Part 1)

07.09.2021 18:00 Uhr

Die Bundestagswahl 2021 steht quasi vor der Tür. Politiker:innen in ganz Deutschland sind deshalb aktuell im Wahlkampf – so auch die Youngsters Wiebke, Amina, Noreen, Adis, Louis und Patrick. Ihr Ziel: der Einzug ins Parlament. Doch der Weg dorthin fordert viel Einsatz und Leidenschaft. „taff“ begleitet die Jungpoltiker:innen in ihrem Alltag und lernt die Wahlkampfmethoden ihrer Generation kennen.