03.11.2020 12:09 Uhr

Justin Bieber gesteht in Doku: Er war selbstmordgefährdet

Justin Bieber ist zwar gerade erst in seinen Zwanzigern, hat aber schon eine steile Karriere hingelegt. Doch der Ruhm hat auch seine Schattenseiten. In seiner YouTube-Spezialdokumentation „Justin Bieber: Next Chapter“ gestand der 26-Jährige jetzt, dass er selbstmordgefährdet war. +++ Wenn Sie sich in einer verzweifelten Lage befinden, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge ( www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufgezeigt haben. +++