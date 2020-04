Während der aktuellen Corona-Krise langweilen sich viele Menschen in der Isolation. Justin und Hailey Bieber liefern in dieser Zeit jedoch äußerst unterhaltsamen Content – egal ob auf TikTok oder Instagram. So gab es von dem Paar nun eine ziemlich skurrile Roomtour. Mehr Details seht ihr hier.

