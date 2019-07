Montag, 15. Juli 2019 22:00 Uhr

Am 17. Juli startet die Realverfilmung von „Der König der Löwen“ in den deutschen Kinos. Die Hyäne Shenzi wird dabei sowohl in der deutschen als auch in der englischen Fassung von Florence Kasumba gesprochen. Im Interview offenbarte sie, ob sie sich am Original orientierte. Erfahrt hier die Details!