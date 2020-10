30.09.2020 19:50 Uhr

Kalifornischer Wein wird aufgrund von Waldbränden einen rauchigen Geschmack haben

Experten sagen, dass die Verbraucher als Folge der Waldbrände in Kalifornien mit rauchig schmeckenden Weinen rechnen können

Der Rauch der Waldbrände war so intensiv, dass er sich nun auch auf Weintrauben auswirkt

Bei der Verbrennung von Holz werden aromatische Verbindungen freigesetzt

Diese Verbindungen dringen dann in die Haut der Trauben ein, bevor sie sich mit den darin enthaltenen Zuckern verbinden

Es ist buchstäblich alles durchdrungen, von den Trauben selbst bis hin zu den Holzkisten und Fässern, in denen die Trauben und das fertige Weinprodukt gelagert werden, Burak Kazaz, Experte der Weinindustrie

Die einzige Möglichkeit für Winzer zu erfahren, ob die Trauben durch Rauch verunreinigt wurden, ist die Verkostung des fertigen Weins

Den Winzern wird empfohlen, die Rauchdichte und die Verweildauer im Gebiet zu überwachen

Experten sagen, dass es Möglichkeiten für Winzer gibt, den rauchigen Geschmack zu maskieren, aber es ist schwierig, dies zu tun

Im Februar entwickelten Forscher an der Universität von Britisch-Kolumbien ein Spray, das Trauben vor Rauch schützen könnte