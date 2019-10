Auf Instagram äußerte sich YouTuberin Katja Krasavice jetzt zu ihrem Traummann. Die Sexbombe ist nach wie vor Single und verriet nun, was ihr Zukünftiger mitbringen soll. Gleichzeitig klang es aber auch so, als würde die Blondine nur an einer offenen Beziehung interessiert sein. Was dahintersteckt, gibt’s bei uns!

