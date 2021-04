Kein Rückflug gebucht: Prinz Harry bleibt bis zum 95. Geburtstag der Queen

20.04.2021 11:52 Uhr

Am 17. April 2021 nahm Prinz Harry an der Trauerfeier für seinen Großvater Prinz Philip teil. Aus diesem Anlass war der 36-Jährige aus den USA in England angereist. Offenbar wird der Enkel der Queen nun bis zu deren Geburtstag am 21. April bei seiner Familie bleiben.