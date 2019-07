Dienstag, 16. Juli 2019 22:00 Uhr

Das weltbekannte Model hat sich via Twitter jetzt zu einem Meme geäußert, das in letzter Zeit die Runde gemacht hat. Darin macht man sich darüber lustig, dass sie bereits fünf Basketball-Spieler gedatet haben soll. Wie der „Keeping Up With the Kardashians“-Star reagierte erfahrt ihr hier.