Schlagerstar Kerstin Ott ist bekanntermaßen mit Frau Karolina glücklich, die zwei Kinder mit in die Ehe brachte. In einem Interview verriet sie jetzt, ob weitere Kids geplant sind. „itsintv.de“ wollte zudem von der „Regenbogenfarben“-Interpretin wissen, wie sie heute zu dem Schritt steht, ihre Familie in die Öffentlichkeit gerückt zu haben. Alle Details erfahrt ihr hier!

