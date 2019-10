Freunde von Khloé Kardashian sorgen sich um das Model: Zuletzt sah man sie des Öfteren mit ihrem Ex Tristan Thompson. Wird Khloé ihm wohl noch einmal eine neue Chance geben? Nach dem Trennungsdrama schien dies erst unmöglich, doch auch ein Trailer zur aktuellen Staffel „Keeping Up With the Kardashians“ sorgt für neue Gerüchte. Erfahrt hier wieso.

